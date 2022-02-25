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С 28 февраля в Курской области по решению оперштаба отменяется ряд ковидных ограничений

Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до особого распоряжения

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С  28 февраля в Курской области по решению оперштаба отменяется ряд ковидных ограничений: 

- возобновляется функционирование детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, боулинга и спорт-баров; 

- откроются караоке, фуд-корты в торговых центрах, снова будут проводить концерты, викторины и иные подобные мероприятия в заведениях общепита;

- снимается ограничение на работу заведений общественного питания в ночное время. 

Все это возможно при условии 50% заполняемости от общего количества, соблюдении «масочного режима» и требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений. 

С 1 марта возобновятся тренировки для подростков 14 лет и старше, они смогут посещать фитнес-центры и бассейны. Школы искусств и народных промыслов, художественные и музыкально-хоровые школы вернутся к очному обучению. Также с дистанта выйдут вузы и ссузы. 

Все остальные ограничения, включая запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняются до особого распоряжения.
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