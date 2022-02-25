Ремонтные работы в электросетях запланированы во всех трех округах

На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет. Ремонтные работы в электросетях запланированы во всех трех округах.





Отключения затронут:





В Центральном округе





С 1 по 4 марта с 9.00 до 16.00 на ул.Гоголя 69-83, 60-80, улица Свободная 7-15, 4-24, Лобановка 3-25, 4-40.





2 и 3 марта с 9.00 до 16.00 на ул. Мичурина 56-88, 75А-10, и 3-его Ново-Казацкого переулка 1-35, 4А-18.





Справки по телефону: 32-40-89.





В Сеймском округе:





2 и 3 марта с 9 до 16 часов из-за обрезки деревьев свет отключат на 16-20-м Степных пер., а также на ул.5-я Кислинская и Аэроклубная.





2 марта с 9.30 до 15.00 из-за ремонта подстанции под отключения попадут улицы Ипподромная 2-76, 1-81 и Плодовая 1-71, 2-74.





3 марта с 9.30 до 15.00 из-за ремонта подстанции обесточат улицы Менделеева, Промышленный переулок, 1-й Промышленный переулок, 4-й Промышленный переулок, Больничный переулок, СНТ «Весна».





Справки по телефону: 32-32-15.





В Железнодорожном округе





С 28 февраля по 4 марта с 9.30 до 16.00 по адресам: 1-я Воронежская 1-29, 2-32, 2-я Воронежская 1-15, 2-12, 2-й Воронежский переулок 1-7, 2-8, 8 Марта 64-78, Коммунальная 24-46, 23-47, Козлова 1-37, 2-34, Калинина 45-59, 48-64, 2-я Путейская 1-29, 2-24, Малых 45-123, 84-180, Васильевский переулок 2-6, 1-5, 2-й Раздельный переулок 1-9, 2-8, 3-й Раздельный переулок 1-19.





3 марта с 13.30 до 16.00 электричества не будет на ул. Чайковского 47-67, 68, Соловьиная 2-58, 1-25 и Соловьиный переулок 1-5, 2-8.





Справки по телефону: 26-32-10.