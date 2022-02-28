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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт еще раз проверил запас продуктов на складах в Курской области. Его хватит на много недель

Курские магазины работают без перебоев

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Роман Старовойт накануне лично проверил ряд жизненно важных объектов в Курской области и еще раз подтвердил: товарного запаса хватит на много недель. Курские магазины работают без перебоев. Торговая наценка на социально значимые товары у федеральных сетей до 10% и даже нулевая. Курские сети также добровольно взяли на себя такие обязательства. Федеральная антимонопольная служба подтверждает соблюдение этих условий. 
Перебоев с поставкой зерна и муки нет. Специалисты говорят, что предпосылок для роста цен не наблюдается. Курский комбинат хлебопродуктов производит гораздо больше муки, чем требуется для региона.

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