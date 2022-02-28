В Курске на проезде рядом с торговым центром «Пушкинский» ограничили движение

Проезд, соединяющий улицы Ленина и Радищева, отремонтируют в ближайшее время

В Курске отремонтируют проезд, соединяющий улицы Ленина и Радищева, рядом с торговым центром «Пушкинский». С 2012 года он принадлежит собственнику торгового центра. Дорога пришла в негодность из-за того, что к нему постоянно заезжают грузовые автомобили. Как только заработает асфальтобетонный завод, проезд отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Пока же мэр дал распоряжение установить дорожные знаки, ограничивающие движение. В ночь со 2 на 3 марта на проезде возле «Пушкинского» начнётся ямочный ремонт литой горячей смесью с последующим нанесением разметки.