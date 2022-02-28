Горожанам напомнили о штрафах

С начала года больше сотни курян обратились в полицию с жалобами на нарушение тишины по начам. Среди основных сообщаений: беспокойные соседи, громкая музыка, поздний ремонт через стенку, шумная компания под окном дома. В выходные и праздники количество обращений в отделы полиции по таким правонарушениям, как правило, увеличивается.





Как пояснили в правовом отделении городского УМВД, за нарушение спокойствия граждан в ночное время статьей 47 Закона Курской области №1 «Об административных правонарушениях в Курской области» предусмотрена административная ответственность. Подобные правонарушения фиксируют сотрудники полиции, собирая материал, который в дальнейшем направляется в административные комиссии для рассмотрения и вынесения законного решения.





Курянам напоминают, что за нарушение тишины и покоя граждан с 10 вечера часов до 7 утра следующего дня, грозят штрафы на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от одной до восьми тысяч и на юридических лиц - от четырех до двадцати тысяч рублей. Причем размер штрафа увеличивается в разы, если правонарушение зафиксировано повторно.





К нарушению тишины относятся прослушивание музыки, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и использование пиротехники.