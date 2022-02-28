  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С начала года больше сотни курян обратились в полицию с жалобами на нарушение тишины по начам

Горожанам напомнили о штрафах

Читайте также

С начала года больше сотни курян обратились в полицию с жалобами на нарушение тишины по начам. Среди основных сообщаений: беспокойные соседи, громкая музыка, поздний ремонт через стенку, шумная компания под окном дома. В выходные и праздники количество обращений в отделы полиции по таким правонарушениям, как правило, увеличивается.

Как пояснили в правовом отделении городского УМВД, за нарушение спокойствия граждан в ночное время статьей 47 Закона Курской области №1 «Об административных правонарушениях в Курской области» предусмотрена административная ответственность. Подобные правонарушения фиксируют сотрудники полиции, собирая материал, который в дальнейшем направляется в административные комиссии для рассмотрения и вынесения законного решения.

Курянам напоминают, что за нарушение тишины и покоя граждан с 10 вечера часов до 7 утра следующего дня, грозят штрафы на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от одной до восьми тысяч и на юридических лиц - от четырех до двадцати тысяч рублей. Причем размер штрафа увеличивается в разы, если правонарушение зафиксировано повторно.

К нарушению тишины относятся прослушивание музыки, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и использование пиротехники.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Курской области в первый день весны

В Курске к ямочному ремонту дорог приступят 21 марта

Курянин погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Сегодня в Курске стартует XXVII международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

Курские школьники из приграничных районов возвращаются за парты

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске