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Лента новостей / В регионе

Сегодня в Курске стартует XXVII международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

Фестиваль пробудет в регионе 5 дней - до 4 марта

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Сегодня в Курске стартует XXVII международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Фестиваль пробудет в регионе 5 дней - до 4 марта. Программа включает показ документальных, художественных фильмов и творческие встречи. Открытие сегодня в 7 вечера в центре досуга «Юность». 

Вход свободный, по приглашениям. Их можно получить в кассах центра досуга «Юность», драмтеатра и филармонии. 
Справки по телефону  52-98-20. 

Организаторы отмечают: кинофестиваль проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 50-процентной рассадки зрителей с соблюдением санитарных норм.
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