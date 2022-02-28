Фестиваль пробудет в регионе 5 дней - до 4 марта

Сегодня в Курске стартует XXVII международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Фестиваль пробудет в регионе 5 дней - до 4 марта. Программа включает показ документальных, художественных фильмов и творческие встречи. Открытие сегодня в 7 вечера в центре досуга «Юность».





Вход свободный, по приглашениям. Их можно получить в кассах центра досуга «Юность», драмтеатра и филармонии.

Справки по телефону 52-98-20.





Организаторы отмечают: кинофестиваль проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 50-процентной рассадки зрителей с соблюдением санитарных норм.