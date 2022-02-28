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В Курске к ямочному ремонту дорог приступят 21 марта

Асфальт на переезде между улицами Верхняя Луговая и Запольная после недавнего ремонта снова пришел в негодность

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Мэр Курска проинспектировал переезд между улицами Верхняя Луговая и Запольная. Там две недели назад сделали ямочный ремонт, но дорога уже разбита. Игорь Куцак поручил подрядчику повторно отремонтировать проезд литой горячей смесью. 

Для снижения аварийности в Курске и сейчас ведётся ямочный ремонт. Например, в Железнодорожном округе и центре этим занимается «Благоустройство», в Сеймском и Северо-западном  — «Интеграл-Строй». По каждому округу составляются планы ремонта с применением асфальтобетонной смеси: к более масштабным работам приступят 21 марта. Уже сейчас литой горячей смесью отремонтировано 600 кв. м дорожного полотна.
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