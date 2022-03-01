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Курян предупреждают о вероятности сбоев при оплате проезда с помощью приложений Apple Pay и Google Pay,

Речь идет в первую очередь об устройствах, к которым привязаны карты Visa и Mastercard банков, попавших под санкции

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В администрации предупредили курян, что в общественном транспорте могут возникнуть сбои при оплате проезда с помощью приложений Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard банков, попавших под санкции. На случай технических сбоев пассажирам рекомендуют оплачивать проезд картами. С ними проблем быть не должно, не зависимо от платежной системы. Также проходит оплата картами «Мир», которые привязаны к сервисам Apple Pay и Mir Pay. 
На худой конец, проезд всегда можно оплатить наличкой.
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