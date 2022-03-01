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Курян просят сообщать о дефектах проезжей части

Дорожники с начала месяца приступили к ямочному ремонту

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В Курске традиционно со снегом тает и асфальт. Специалисты объясняют: вода проникает в поры асфальта, а частые колебания плюсовой и минусовой температуры приводят к разрушению дорожного полотна, образованию ям и выбоин. Поэтому дорожники с начала месяца приступили к ямочному ремонту. 

На этой неделе планируется ямочный ремонт на улицах Фестивальной, Росинке,  Гудкова и на проезде от ул. Радищева до ул. Ленина возле торгового центра «Пушкинский». Список дорог постоянно пополняется. 

Состояние дорожной сети постоянно мониторят, отмечают в областном комитете транспорта и автомобильных дорог. Сообщить о дефектах проезжей части можно по номеру телефона +7-919-130-34-13, указав название дороги и адрес проблемного участка.
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