Курян просят сообщать о дефектах проезжей части

Дорожники с начала месяца приступили к ямочному ремонту

В Курске традиционно со снегом тает и асфальт. Специалисты объясняют: вода проникает в поры асфальта, а частые колебания плюсовой и минусовой температуры приводят к разрушению дорожного полотна, образованию ям и выбоин. Поэтому дорожники с начала месяца приступили к ямочному ремонту.





На этой неделе планируется ямочный ремонт на улицах Фестивальной, Росинке, Гудкова и на проезде от ул. Радищева до ул. Ленина возле торгового центра «Пушкинский». Список дорог постоянно пополняется.





Состояние дорожной сети постоянно мониторят, отмечают в областном комитете транспорта и автомобильных дорог. Сообщить о дефектах проезжей части можно по номеру телефона +7-919-130-34-13, указав название дороги и адрес проблемного участка.