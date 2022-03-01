По словам аферистов, после этого карточку якобы внесут в некий специальный список, чтобы перевести на российский аналог платежной системы

Мошенники стали предлагать перевести деньги на «безопасный счет» из-за отключения от платежной системы SWIFT. Они убеждают курян, что это якобы, убережет их накопления.





Чтобы сохранить деньги, аферисты предлагают назвать номер карты и код с оборотной стороны, а потом продиктовать пароль, присланный в SMS. По словам мошенников, после этого карточку якобы внесут в некий специальный список, чтобы перевести на российский аналог платежной системы.





В полиции курян предупреждают: если вам поступил звонок с таким предложением – вам звонят мошенники!





Не нужно по указанию звонящего переводить деньги куда бы то ни было. Понятие «безопасный счет» в действительности используют только злоумышленники. Прервите телефонный разговор, а при возникновении сомнений о сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка.