В Курской области автомобилистка без прав врезалась в дерево и отказалась от медосвидетельствования

Авария произошла в одном из сёл Мантуровского района

28 февраля в двенадцатом часу ночи в селе Сейм Мантуровского района Курской области «ВАЗ-2108» съехал с дороги и врезался в дерево. Авария произошла на улице Коммунистическая, рядом с домом 3. В результате пострадал 27-летний пассажир автомобиля.





Как сообщили в ГИБДД, за рулем в момент ДТП было 31-летняя женщина-водитель, не имеющая водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.





По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников будет дана правовая оценка.