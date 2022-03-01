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Лента новостей / Происшествия

В Курской области автомобилистка без прав врезалась в дерево и отказалась от медосвидетельствования

Авария произошла в одном из сёл Мантуровского района

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28 февраля в двенадцатом часу ночи в селе Сейм Мантуровского района Курской области «ВАЗ-2108» съехал с дороги и врезался в дерево. Авария произошла на улице Коммунистическая, рядом с домом 3. В результате пострадал 27-летний пассажир автомобиля. 

 Как сообщили в ГИБДД, за рулем в момент ДТП было 31-летняя женщина-водитель, не имеющая водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. 

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников будет дана правовая оценка.
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