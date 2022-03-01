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В Курске сократилось число уличных преступлений на 17%

В городе развиваются системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, на социальных объектах

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В Курске сократилось число уличных преступлений на 17%. О результатах оперативно-служебной деятельности за 2021 год на заседании Курского городского Собрания рассказал начальник УМВД России по Курску Алексей Москалев. 

На 40% снизилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве и на 5% - совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Подростковую преступность в последние годы удалось снизить почти на 28%. 

В прошлом году правоохранительные органы раскрыли почти три тысячи преступлений в Курске. Среди них 632 тяжких и особо тяжких преступления, раскрыто почти 250 преступлений прошлых лет, в том числе 22 тяжких и особо тяжких. 

Как отмечается, в городе развиваются системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, на социальных объектах. Их объединяют в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной безопасности». Внедряется проект «Умный домофон». Это позволило раскрыть 160 преступлений.
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