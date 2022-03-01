Военком Курской области: срочников и тех, кто в запасе не планируют привлекать для участия в спецоперации на Украине

Добровольцам предложат службу по контракту или пребывание в боевом армейском резерве

Военком Курской области: военнослужащих по призыву и офицеров запаса не планируют привлекать для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил военный комиссар региона Владимир Родионов.





Военком отметил, что участие в военной спецоперации на территории Украины принимают только офицеры и военнослужащие по контракту. Мобилизация и внеплановые призывы не планируются. Речь идет не только о призывниках, но и обо всех, кто пребывает в запасе.





При этом желающие принять личное участие в защите национальных интересов России могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, им предложат службу по контракту или пребывание в боевом армейском резерве.





Военкоматы работают в штатном режиме. Завершается первоначальная постановка граждан на воинский учет, и продолжается подготовка к весеннему призыву, который стартует 1 апреля.