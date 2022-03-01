В Курской области появится первая особая экономическая зона

В частности, на территории «Третьего полюса» планируется построить заводы по производству инновационной железнодорожной техники, горячебрикетированного железа и резинотехнических изделий

Первая особая экономическая зона под названием «Третий полюс» вскоре должна появиться в Курской области. Как передает телеканал ТАКТ , соответствующий указ подписал премьер министр России Михаил Мишустин. Сообщается, что зону разместят на территории Железногорска и Железногорского района. Там будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в областях металлургии, машиностроения, химии и других. В частности, на территории «Третьего полюса» планируется построить заводы по производству инновационной железнодорожной техники, горячебрикетированного железа и резинотехнических изделий.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: "Они, по сути, должны начать свою работу уже в 24-м году, поэтому это было ключевое решение правительства для наших компаний. Особое налоговое законодательство предусматривает особые льготы для таких предприятий. Нужно сделать всё от нас зависящее, чтобы эти предприятия были введены в эксплуатацию в соответствии с графиками."





Сообщается, что объём частных инвестиций в новые курские производства к 2031-му году составит почти 40 миллиардов рублей. В регионе появятся около шестисот дополнительных рабочих мест.