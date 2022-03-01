  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области появится первая особая экономическая зона

В частности, на территории «Третьего полюса» планируется построить заводы по производству инновационной железнодорожной техники, горячебрикетированного железа и резинотехнических изделий

Читайте также

Первая особая экономическая зона под названием «Третий полюс» вскоре должна появиться в Курской области. Как передает телеканал ТАКТ, соответствующий указ подписал премьер министр России Михаил Мишустин. Сообщается, что зону разместят на территории Железногорска и Железногорского района. Там будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в областях металлургии, машиностроения, химии и других. В частности, на территории «Третьего полюса» планируется построить заводы по производству инновационной железнодорожной техники, горячебрикетированного железа и резинотехнических изделий.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: "Они, по сути, должны начать свою работу уже в 24-м году, поэтому это было ключевое решение правительства для наших компаний. Особое налоговое законодательство предусматривает особые льготы для таких предприятий. Нужно сделать всё от нас зависящее, чтобы эти предприятия были введены в эксплуатацию в соответствии с графиками."

Сообщается, что объём частных инвестиций в новые курские производства к 2031-му году составит почти 40 миллиардов рублей. В регионе появятся около шестисот дополнительных рабочих мест.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют туман, мокрый снег и гололедицу

В Курске пустили дополнительные автобусы по трем маршрутам

В Курской области отклонили более 650 заявок на догазификацию частных домов

24-летний курянин воровал игрушки из детского магазина

Военком Курской области: срочников и тех, кто в запасе не планируют привлекать для участия в спецоперации на Украине

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске