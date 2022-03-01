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В Курской области отклонили более 650 заявок на догазификацию частных домов

Прием заявок на участие в программе продолжается. Подать документы необходимо до 31 декабря

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В Курской области отклонили более 650 заявок на догазификацию частных домов. Основная причина – отсутствие документов, подтверждающих право собственности на дом и земельный участок. 

Принято почти 2800 заявлений, более 1,5 тысяч собственников уже заключили договоры на проведение работ. Газ подведен к границам почти 600 домовладений, 270 из них подключили к газовым сетям. Основные работы по догазификации начнутся летом.
 
Всего в сводный план-график в области включено почти 5 тысяч объектов. Прием заявок на участие в программе продолжается. Подать документы необходимо до 31 декабря. Это можно сделать через клиентские центры и офисы территориальных подразделений АО «Газпром газораспределение Курск» и портал госуслуг. По вопросам догазификации работает горячая линия 8-800-222-32-04. 
 
Программа предполагает бесплатное подведение газа до границы земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Главное условие участия в ней – регистрация домовладений и земельных участков.
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