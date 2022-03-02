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Лента новостей / В регионе

В Курске выбрали победителя конкурса на разработку витражного оформления Дворца бракосочетания

Строительство Дворца бракосочетания планируется на улице Карла Маркса, напротив храма Георгия Победоносца

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В Курске выбрали победителя конкурса на разработку витражного оформления Дворца бракосочетания. Пять участников представили семь проектов, жюри возглавлял главный архитектор Курской области Сергей Чернов. Лучшей признана работа индивидуального предпринимателя Ольги Матвиенко в составе творческого коллектива Кристины Бадалян и Ирины Матухно. 
 
Строительство Дворца бракосочетания планируется на улице Карла Маркса, напротив храма Великомученика Георгия Победоносца. Проектную документацию разрабатывает «Курскгражданпроект».
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