Строительство Дворца бракосочетания планируется на улице Карла Маркса, напротив храма Георгия Победоносца

В Курске выбрали победителя конкурса на разработку витражного оформления Дворца бракосочетания. Пять участников представили семь проектов, жюри возглавлял главный архитектор Курской области Сергей Чернов. Лучшей признана работа индивидуального предпринимателя Ольги Матвиенко в составе творческого коллектива Кристины Бадалян и Ирины Матухно.

Строительство Дворца бракосочетания планируется на улице Карла Маркса, напротив храма Великомученика Георгия Победоносца. Проектную документацию разрабатывает «Курскгражданпроект».