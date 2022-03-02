ФАС усилит постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продукты

В Курской области торговые сети ограничили наценку на социально значимые продукты до 5%. Это четыре федеральные сети, в том числе «Магнит». Ранее ценовой предел установили региональные торговые сети. К социально значимым относятся молочка, хлебобулочные изделия, сахар и отдельные виды овощей.





Кроме этого, ФАС усилит постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продукты, чтобы не допустить необоснованного роста. При этом внимание должны уделить всем – от производителей до торговых сетей. В случае нарушений антимонопольного законодательства антимонопольщики обещают оперативно реагировать.





В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области заверили: слухи о том, что в ближайшее время продукты подорожают более чем в 2 раза не соответствуют действительности.