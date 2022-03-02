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Лента новостей / В регионе

В Курской области торговые сети ограничили наценку на социально значимые продукты до 5%

ФАС усилит постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продукты

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В Курской области торговые сети ограничили наценку на социально значимые продукты до 5%. Это четыре федеральные сети, в том числе «Магнит». Ранее ценовой предел установили региональные торговые сети. К социально значимым относятся молочка, хлебобулочные изделия, сахар и отдельные виды овощей. 

Кроме этого, ФАС усилит постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продукты, чтобы не допустить необоснованного роста. При этом внимание должны уделить всем – от производителей до торговых сетей. В случае нарушений антимонопольного законодательства антимонопольщики обещают оперативно реагировать.

В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области заверили: слухи о том, что в ближайшее время продукты подорожают более чем в 2 раза не соответствуют действительности.
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