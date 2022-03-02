Водитель возвращался домой и в сумерках заметил на обочине в Курском районе подростка

Курский автомобилист спас потерявшегося на трассе подростка. 15-летний парень ушел из дома в Поныровском районе. В силу особенностей здоровья он плохо ориентируется и мог заблудиться.





К розыску юноши немедленно приступили полицейские и волонтеры, информацию распространили в соцсетях и СМИ.





Полицейские проверили знакомых подростка и семьи, к которым он мог направится, и выяснили его предполагаемое направление передвижения. Изначально была версия, что мальчик мог направиться в Курска.





Подросток нашелся благодаря вниманию и бдительности жителя Курска. Водитель Илья Митраков возвращался домой и в сумерках заметил на обочине в Курском районе подростка. Было заметно, что ребенок не знает территории и осматривается. Сначала автолюбитель проехал мимо, но вскоре забеспокоился, почему растерянный парень находится один. Илья вернулся, узнал, что тот потерялся и сразу же отвез ребенка в участковый пункт полиции. От участкового узнал, что его юного пассажира разыскивают уже несколько часов.





Подросток замерз и был голоден. Полицейские накормили его и доставили домой. Жизни и здоровью парня уже ничего не угрожает.





Курянину вручили благодарственное письмо от начальника регионального УМВД Виктора Косарева за помощь в возвращении домой пропавшего подростка.