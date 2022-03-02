Пока подтоплений не зафиксировано

В случае паводка в Железнодорожном округе Курска организуют четыре лодочные переправы: у школы № 16 – на протоке реки Кривец, на улицах Водяная – Сушковская, Комсомольская – Тимская и на улице Киевская - на реке Тускарь.





Городская паводковая комиссия проверила состояние низководных пешеходных мостов через Тускарь и территории, подверженные возможному подтоплению, в округе: улицы 2-ю Стрелецкую, Комсомольскую, Сушковскую и Киевскую.





Благодаря постепенному таянию снега и льда резкого подъема воды в реках не происходит, препятствий для прохождения талой воды нет. Подтопления пешеходных мостов и низменных участков не зафиксировано.