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В случае паводка в Железнодорожном округе Курска организуют четыре лодочные переправы

Пока подтоплений не зафиксировано

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В случае паводка в Железнодорожном округе Курска организуют четыре лодочные переправы: у школы № 16 – на протоке реки Кривец, на улицах Водяная – Сушковская, Комсомольская – Тимская и на улице Киевская - на реке Тускарь. 

Городская паводковая комиссия проверила состояние низководных пешеходных мостов через Тускарь и территории, подверженные возможному подтоплению, в округе: улицы 2-ю Стрелецкую, Комсомольскую, Сушковскую и Киевскую. 

Благодаря постепенному таянию снега и льда резкого подъема воды в реках не происходит, препятствий для прохождения талой воды нет. Подтопления пешеходных мостов и низменных участков не зафиксировано.
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