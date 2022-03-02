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Лента новостей / В регионе

В крупных торговых центрах Курска продолжают принимать банковские карты к оплате

Однако из-за санкций с безналичным расчётом сейчас действительно могут возникнуть сложности

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В крупных торговых центрах Курска продолжают принимать банковские карты к оплате. Как отмечают в администрации региона, с безналичным расчётом сейчас действительно могут возникнуть сложности, но вовсе не по вине ритейла. Под западные санкции попали ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и ряд других банков. Они оперативно информируют клиентов обо всех изменениях в обслуживании. 

Все вопросы, например об оплате картами или бесконтактно, придется уточнять самостоятельно. Сегодня стало известно, что работу сервиса Apple Pay в нашей стране ограничили, в работе Google Pay происходят сбои.
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