Куряне не смогут получить новые карты Visa и Mastercard

Уже выданные карты продолжат работать внутри страны

Накануне курян предупредили, что при оплате проезда в общественном транспорте с помощью привязанных к телефону карт возможны сбои. Позднее поступила информация о том, что банки России, попавшие под санкции, не смогут выпускать новые пластиковые карты международных платёжных систем Visa и Mastercard. При этом в Национальной системе платежных карт (НСПК) заверили, что уже выданные карты продолжат работать внутри страны, сообщает телеканал ТАКТ со ссылкой на РИА «Новости».





Поменять карты после истечения срока действия жители Курской области, как и других регионов страны, не смогут. При этом блокировки операций на территории России до указанного на картах срока их действия не предусмотрены.