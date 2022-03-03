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Лента новостей / В регионе

Курян предупредили, что в регионе не собирают гуманитарную помощь для военнослужащих

Это фейк. Гумпомощь собирают только для беженцев ДНР и ЛНР

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В соцсетях среди курян стала распространяться информация о том, что в нашем регионе ведется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. В областной администрации  пояснили, что это фейк -  Вооруженные силы РФ обеспечены всем необходимым. 

В Курске собирают гумпомощь только для беженцев ДНР и ЛНР. Такие пункты организованы на базе Аварийно-спасательной службы Курской области (ул. 50 лет Октября, 177), Ресурсного центра добровольчества Курской области (ул. Белгородская, 14Б) и в приемной партии «Единая Россия» (ул. Ленина, 11). 

Материальную помощь можно перечислить в областной благотворительный марафон «Мир детства». Для перечисления денежных средств действуют следующие реквизиты: р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России; 
 
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» 
р/сч 40703810005310000002 
БИК 044525297 
к/с 30101810945250000297. В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».
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