Курян предупредили, что в регионе не собирают гуманитарную помощь для военнослужащих

Это фейк. Гумпомощь собирают только для беженцев ДНР и ЛНР

В соцсетях среди курян стала распространяться информация о том, что в нашем регионе ведется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. В областной администрации пояснили, что это фейк - Вооруженные силы РФ обеспечены всем необходимым.





В Курске собирают гумпомощь только для беженцев ДНР и ЛНР. Такие пункты организованы на базе Аварийно-спасательной службы Курской области (ул. 50 лет Октября, 177), Ресурсного центра добровольчества Курской области (ул. Белгородская, 14Б) и в приемной партии «Единая Россия» (ул. Ленина, 11).





Материальную помощь можно перечислить в областной благотворительный марафон «Мир детства». Для перечисления денежных средств действуют следующие реквизиты: р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России;

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»

р/сч 40703810005310000002

БИК 044525297

к/с 30101810945250000297. В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».