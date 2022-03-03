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В этом году в Курской области отремонтируют три моста

В Золотухинском и Октябрьском районах

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В этом году в Курской области отремонтируют три моста в Золотухинском и Октябрьском районах: переправу через реку Моркость на автодороге "Золотухино - Казанка"- Сергеевка, и два моста через реку Рогозна на автодороге "Дьяконово - Старково - Соколовка" - Волобуево и автодороге "Дьяконово - Старково - Соколовка" - Большое Долженково через деревню Авдеева. Работы пройдут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На мостах заменят опорные части и дорожное покрытие, обновят тротуары, установят новые ограждения и нанесут разметку. Работы на всех трех объектах планируют завершить к концу ноября. 

На ремонт трех путепроводов выделено 105 миллионов рублей. Почти все это, порядка 98%, из федерального бюджета.
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