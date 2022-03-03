И переоборудовать больше тысячи единиц транспорта

В Курской области в этом году построят пять газовых заправок. Из федерального и областного бюджетов на это направлено 180 млн рублей, еще более 29 млн - на переоснащение транспорта.





Переход на использование метана в качестве моторного топлива позволяет существенно сократить вредные выбросы в атмосферу и увеличить ресурс работы двигателей. К тому же, природный газ дешевле бензина и дизтоплива.





В прошлом году на газ переведено почти 200 единиц транспорта, в этом в планах переоборудовать больше тысячи. В 2021-м остроено и введено в эксплуатацию 3 ГЗС – в Курске, Железногорске и Курчатовском районе. Всего в регионе сейчас работают 10 автомобильных газонакачивающих компрессорных станций.