Селянка пыталась отсудить деньги за погибший скот, но суд признал виновной именно ее

Более 140 тысяч придется заплатить курянке за ремонт машины, которая сбила ее овец. ДТП произошло в мае прошлого года в селе Ниженка Солнцевского района Курской области. Селянка выгнала своих овец пастись и оставила скот без присмотра. Животные вышли на проезжую часть, где попали под колеса «Киа Рио». Две овцы погибли, автомобиль получил технические повреждения.





Инспекторы ГИБДД оштрафовали курянку на 800 рублей, водитель же избежал наказания — правила дорожного движения он не нарушал, предотвратить столкновение не мог.





Автолюбитель решил взыскать с селянки в общей сложности более 150 тысяч рублей, в том числе почти сто тысяч – за ремонт машины. Ответчица не согласилась с претензией и предъявила встречный иск – на 33 с лишним тысячи за погибших овец и иные расходы.





Ленинский райсуд Курска пришел к выводу, что причиной ДТП явилось поведение владельцы скота и взыскал с нее в пользу истца более 140 тысяч. Курский областной суд подтвердил законность этого решения.