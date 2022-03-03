Банда юных белгородцев в Курске обворовывала магазины и устроила разбой

В торговых залах двое парней и 18-летняя девушка находились не более 4 минут и выносили элитный алкоголь и другие товары

В Курске полицейские по «горячим следам» задержали молодую банду магазинных воров - двоих молодых людей и 18-летнюю девушку из Белгородской области. За несколько часов гастролеры похитили товары в нескольких магазинах и совершили разбойное нападение. При этом в торговых залах они находились не более 4 минут.





Сообщение о разбое в отношении охранника минимаркета на улице 50 лет Октября поступило в дежурную часть днем. Грабители похитили спиртное и дорогостоящие продукты, спрятав их под верхней одеждой. Уже на выходе из торгового зала, один из посетителей вызвал подозрение у сотрудника службы охраны. Испугавшись быть уличенным в краже, молодой человек достал из кармана перцовый баллончик и распылил его в лицо охраннику. Второй подельник ударил мужчину ногой в грудь. После этого злоумышленники скрылись.





Полицейские быстро установили автомобиль, на котором передвигались грабители, и составили их фотороботы. Ориентировку передали всем наружным нарядам и постам. Уже через час похожий автомобиль обнаружили на улице ВЧК. В салоне находились трое грабителей и их четвертый подельник – водитель. Он был в курсе преступной деятельности знакомых и перевозил компанию в разные районы города.





В полиции подозреваемые признались, что приехали в Курск специально, чтобы воровать. Сняв в Курске номер в гостинице, наутро компания взялась за дело.





Сейчас полицейские устанавливают точное количество магазинов, из которых белгородцы похищали товары. Во время осмотра в салоне автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, изъяли несколько десятков бутылок элитного алкоголя и другие товары. Сумма ущерба устанавливается.





Уголовные дела возбуждены по статьям «Кража» и «Разбой». За содеянное молодым людям грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.