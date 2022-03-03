В марте первый выезд намечен на 6-е число

В феврале в Курске волонтеры Экотакси собрали 570 кг вторсырья. В марте первый выезд намечен на 6-е число:





- 10.00 -10.20 - ул. Малышева, 2/23А (у входа в к-тр "Ассоль")

- 10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

- 11.00 - 11.20 - ул.Студенческая, 20А (парковка ТЦ "Бумеранг")

- 11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

- 12.50 - 13.10 - улица 1-я Вишнёвая, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).





Волонтеры принимают только чистое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырьё: макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, бутылочный пластик ПЭТ, контейнеры, блистеры и прочее с маркировкой 1, рет (рете, пэт), бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты, фляги, контейнеры, твердый бытовой пластик с маркировкой 5 (pp), коричневое, прозрачное и зеленое стекло. Все это отправляется на переработку.

Также можно сдать батарейки и крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ. Новые экспериментальные фракции - блистеры из-под лекарств, отслужившие банковские и дисконтные карты.