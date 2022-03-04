  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске с последствиями снегопада борются 62 спецмашины

За сутки вывезено 360 тонн снега

Читайте также

В Курск вернулась зима, город накрыл снегопад. На уборку дорог и тротуаров вышли 62 спецмашины. За сутки вывезено 360 тонн снега.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сейчас дорожники посыпают проезжую часть как на магистральных, так и на второстепенных улицах. Особое внимание уделяется противогололедной обработке на участках со сложным рельефом - на поворотах и спусках. Израсходовано более 400 тонн песко-соляной смеси. 

Также расчищают остановки, пешеходные переходы и остановочные карманы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский губернатор поручил трудоустроить сотрудников закрывающихся брендовых магазинов

В Курске из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике загорелась квартира

В Курской области с 9 марта возобновится плановая медицинская помощь

В посёлке Тёткино Курской области ночью взорвалась боевая машина, которая находилась на ремонте

В Курске водитель пассажирского ПАЗа, не справившись с управлением, стал виновником массового ДТП

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске