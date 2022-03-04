В Курске с последствиями снегопада борются 62 спецмашины

За сутки вывезено 360 тонн снега

В Курск вернулась зима, город накрыл снегопад. На уборку дорог и тротуаров вышли 62 спецмашины. За сутки вывезено 360 тонн снега.





Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сейчас дорожники посыпают проезжую часть как на магистральных, так и на второстепенных улицах. Особое внимание уделяется противогололедной обработке на участках со сложным рельефом - на поворотах и спусках. Израсходовано более 400 тонн песко-соляной смеси.





Также расчищают остановки, пешеходные переходы и остановочные карманы.