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Лента новостей / Происшествия

В Курске водитель пассажирского ПАЗа, не справившись с управлением, стал виновником массового ДТП

В результате столкнулись шесть машин

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В Курске 3 марта в шестом часу вечера водитель пассажирского ПАЗа, не справившись с управлением, стал виновником массового ДТП. 

Как сообщили в ГИБДД, 58-летний мужчина, управляя автобусом, двигался по улице Дзержинского из центра города. В районе остановки у Центрального рынка он допустил наезд на автомобиль Опель Астра, за рулем которого был 22-летний парень. Тот по инерции врезался в Тойоту Аурис, под управлением 58-летнего автомобилиста. После этого ПАЗ продолжил движение и выехал на соседнюю полосу движения, где столкнулся с маршруткой Форд Транзит , которой управлял 38-летний шофер. Маршрутка по инерции совершила наезд на автомобиль Тойота Хайлендер под управлением 67-летнего водителя, он по инерции въехал в Рено Логан, за рулем которого был 30-летний мужчина.  

Пострадавший в этом столкновении один - водитель ПАЗа. Его доставили в больницу для оказания помощи. 

Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников происшествия.

ФОТО - АВТОКАДР_46
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