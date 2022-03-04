В посёлке Тёткино Курской области ночью взорвалась боевая машина, которая находилась на ремонте

Причиной стало короткое замыкание. Жертв и пострадавших нет. Порядка 300 местных жителей пришлось эвакуировать. До конца дня все разрушения восстановят

Роман Старовойт и его заместитель Алексей Смирнов сегодня на заседании оперштаба прокомментировали инцидент со взрывом в поселке Тёткино.





Сегодня ночью там из-за короткого замыкания загорелась и взорвалась боевая машина, которая находилась на ремонте на территории сахарного завода. Сдетонировали боеприпасы.





Жертв и пострадавших нет. Порядка 300 местных жителей пришлось эвакуировать: в их домах, а также в некоторых социальных учреждениях выбиты стёкла. Сейчас на месте работают сапёры, после этого приступят к восстановительным работам в посёлке.

До конца дня, по заверениям Алексея Смирнова, все разрушения восстановят.





Губернатор в очередной раз заверил, что боевых действий в нашем регионе не ведется, границы надежно охраняются, военный аэродром работает, авиация и службы ПВО также работают регулярно.