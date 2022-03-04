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Лента новостей / Происшествия

В посёлке Тёткино Курской области ночью взорвалась боевая машина, которая находилась на ремонте

Причиной стало короткое замыкание. Жертв и пострадавших нет. Порядка 300 местных жителей пришлось эвакуировать. До конца дня все разрушения восстановят

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Роман Старовойт и его заместитель Алексей Смирнов сегодня на заседании оперштаба прокомментировали инцидент со взрывом в поселке Тёткино. 

Сегодня ночью там из-за короткого замыкания загорелась и взорвалась боевая машина, которая находилась на ремонте на территории сахарного завода.  Сдетонировали боеприпасы. 

Жертв и пострадавших нет. Порядка 300 местных жителей пришлось эвакуировать: в их домах, а также в некоторых социальных учреждениях выбиты стёкла. Сейчас на месте работают сапёры, после этого приступят к восстановительным работам в посёлке. 
 
До конца дня, по заверениям Алексея Смирнова, все разрушения восстановят. 

Губернатор в очередной раз заверил, что боевых действий в нашем регионе не ведется, границы надежно охраняются, военный аэродром работает, авиация и службы ПВО также работают регулярно.
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