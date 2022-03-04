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В Курской области с 9 марта возобновится плановая медицинская помощь

С 6-го числа отменяется еще ряд ковидных ограничений

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В Курской области со следующей недели отменяют ряд ковидных ограничений. Так, с 9 марта в поликлиниках и больницах, в том числе в детских, возобновят плановый прием и диспансеризации. 

С 6-го числа многофункциональные центры начнут работать в штатном режиме и без предварительной записи. Спортивные соревнования можно будет проводить с заполняемостью трибун 75% вместо прежних 50-ти. Ограничения на заполняемость ресторанов, кафе, боулинга, бань, детских игровых комнат и аттракционов снимут полностью. Возобновится работа ночных клубов и дискотек. 
Возобновятся тренировки для всех возрастов. 

С 7 марта культурные мероприятия можно будет проводить с заполняемостью зала 75%.
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