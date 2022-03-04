В Курской области с 9 марта возобновится плановая медицинская помощь

С 6-го числа отменяется еще ряд ковидных ограничений

В Курской области со следующей недели отменяют ряд ковидных ограничений. Так, с 9 марта в поликлиниках и больницах, в том числе в детских, возобновят плановый прием и диспансеризации.





С 6-го числа многофункциональные центры начнут работать в штатном режиме и без предварительной записи. Спортивные соревнования можно будет проводить с заполняемостью трибун 75% вместо прежних 50-ти. Ограничения на заполняемость ресторанов, кафе, боулинга, бань, детских игровых комнат и аттракционов снимут полностью. Возобновится работа ночных клубов и дискотек.

Возобновятся тренировки для всех возрастов.





С 7 марта культурные мероприятия можно будет проводить с заполняемостью зала 75%.