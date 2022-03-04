Региональные и федеральные трассы в Курской области от снега расчищают 216 снегоуборочных машин

В Курске работают 59 спецмашин

В Курск вернулась зима, дорожники до сих пор устраняют последствия снегопада. Ночью дороги расчищали 62 снегоуборочные машины, днем работают 59 единиц. Региональные и федеральные трассы расчищают 216 снегоуборочных машин.





В зоне особого внимания — дороги, по которым ходит общественный транспорт. Тротуары, подъемы и спуски проезжих частей посыпают противогололедными материалами.





Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем и соблюдать скоростной режим, не оставлять машины в неположенных местах и не препятствовать работе техники.