Руководители фирмы в течение трех лет вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС

Курское ООО не заплатило в бюджет 49 млн рублей налогов. В деталях дела сейчас разбираются следователи.





Как рассказали в СУ СК России по Курской области, фирма находится на улице 50 лет Октября и занимается оптовой торговлей. Руководители ООО в течение трех лет - с 2017-го по 2019-й год включительно - вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС.





Теперь не честных бизнесменов обяжут все неуплаченные налоги в бюджет вернуть, возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).