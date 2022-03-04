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Курское ООО не заплатило в бюджет 49 млн рублей налогов

Руководители фирмы в течение трех лет вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС

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Курское ООО не заплатило в бюджет 49 млн рублей налогов. В деталях дела сейчас разбираются следователи. 

Как рассказали в СУ СК России по Курской области, фирма находится на улице 50 лет Октября и занимается оптовой торговлей. Руководители ООО в течение трех лет - с 2017-го по 2019-й год включительно - вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС. 

Теперь не честных бизнесменов обяжут все неуплаченные налоги в бюджет вернуть,  возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
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