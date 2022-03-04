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Курск примет иностранных студентов, отчисленных из украинских вузов

Это порядка трех тысяч человек из Китая, Индии, Эквадора - стран, поддержавших позицию России на сессии ООН

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Курск примет иностранных студентов, отчисленных из украинских вузов. Это порядка трех тысяч человек из Китая, Индии, Эквадора - стран, поддержавших позицию России на сессии ООН. Как сообщил сегодня губернатор, ночью стало известно о том, что студентов удерживают в Харьковской и Сумской областях в качестве заложников - украинские пограничники не дают им покинуть территорию страны.

В Курской области для них уже готовы места в общежитиях, автобусы, на которых их вывезут. Сейчас вопрос вывоза студентов прорабатывают консульские службы совместно с администрациями Курской и Белгородской областей.
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