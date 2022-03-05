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Лента новостей / В регионе

Российским торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки

Продукты с минимальной наценкой стали скупать перекупщики

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Российским торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций. Речь в первую очередь идет о социально значимых продуктах питания с минимальной наценкой, которые стали скупать перекупщики. 
В ряде регионов уже были случаи, когда такие товары единовременно покупали в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме - до нескольких тонн. Очевидно для последующей перепродажи. 
В Курске, например, в одной из торговых сетей уже ограничили продажу сахара: не больше 5 кг в одни руки.
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