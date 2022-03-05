Росавиация продлила ограничение работы курского аэропорта до 14 марта

В Курской области работает круглосуточная горячая линия для пассажиров - 34-00-60

Росавиация продлила временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Курска до 14 марта.

Обо всех изменениях в расписании работы следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

В Курской области работает круглосуточная горячая линия для пассажиров - 34-00-60. Там можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках.





Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.