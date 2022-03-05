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Росавиация продлила ограничение работы курского аэропорта до 14 марта

В Курской области работает круглосуточная горячая линия для пассажиров - 34-00-60

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Росавиация продлила временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Курска до 14 марта. 
Обо всех изменениях в расписании работы следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети. 
 
В Курской области работает круглосуточная горячая линия для пассажиров - 34-00-60. Там можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках. 

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.
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