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Курская ГИБДД на выходных проведет сплошные проверки водителей на трезвость

Рейды пройдут в районах области

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Курская ГИБДД на выходных выходит на очередную сплошную проверку водителей на трезвость. Рейды пройдут в районах области. Сотрудники ДПС вправе остановить любой автомобиль, даже следующий по всем правилам.
Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.
Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть.
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