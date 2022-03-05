Курская ГИБДД на выходных проведет сплошные проверки водителей на трезвость

Рейды пройдут в районах области

Курская ГИБДД на выходных выходит на очередную сплошную проверку водителей на трезвость. Рейды пройдут в районах области. Сотрудники ДПС вправе остановить любой автомобиль, даже следующий по всем правилам.

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть.