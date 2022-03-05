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Лента новостей / В регионе

В этом году в Курске начнут ремонт теплосетей на улице Ленина

Одновременно на центральной улице города заменят дорожное полотно 

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В этом году в Курске начнут ремонт теплосетей на улице Ленина. Одновременно на центральной улице города заменят дорожное полотно в рамках нацпроекта БКД. Проект уже готов, работы обойдутся в 259 млн рублей. Решается вопрос федеральной поддержки. 

Работу теплоэнергетиков Роман Старовойт обсудил с новым руководителем ПАО «Квадра - Генерирующая компания» Ксенией Сухотиной. Она возглавила компанию после того, как контрольный пакет «Квадры» выкупил «Росатом».  В планах в этом году заменить в Курске порядка 15 км муниципальных теплосетей по концессии и выполнить перекладку более 7 км собственных магистральных и квартальных трубопроводов. 

Отмечается, что стороны достигли соглашения по ключевым направлениям совместной работы. Ремонт теплосетей в рамках ранее подписанной концессии продолжится. Что касается нареканий к работе «Квадры» в прошлые годы, в частности, сроков работ и дальнейшего благоустройства, руководитель компании отметила, что методы работы с подрядчиками, в том числе своевременность заключения проектов и финансовый подход, пересмотрят.
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