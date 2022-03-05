Одновременно на центральной улице города заменят дорожное полотно

В этом году в Курске начнут ремонт теплосетей на улице Ленина. Одновременно на центральной улице города заменят дорожное полотно в рамках нацпроекта БКД. Проект уже готов, работы обойдутся в 259 млн рублей. Решается вопрос федеральной поддержки.





Работу теплоэнергетиков Роман Старовойт обсудил с новым руководителем ПАО «Квадра - Генерирующая компания» Ксенией Сухотиной. Она возглавила компанию после того, как контрольный пакет «Квадры» выкупил «Росатом». В планах в этом году заменить в Курске порядка 15 км муниципальных теплосетей по концессии и выполнить перекладку более 7 км собственных магистральных и квартальных трубопроводов.





Отмечается, что стороны достигли соглашения по ключевым направлениям совместной работы. Ремонт теплосетей в рамках ранее подписанной концессии продолжится. Что касается нареканий к работе «Квадры» в прошлые годы, в частности, сроков работ и дальнейшего благоустройства, руководитель компании отметила, что методы работы с подрядчиками, в том числе своевременность заключения проектов и финансовый подход, пересмотрят.