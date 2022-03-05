Росприроднадзор оштрафовал курский «Экотекс» на 200 тысяч

Зафиксировано превышение предельно допустимых выбросов в атмосферу

Росприроднадзор оштрафовал курский «Экотекс» более чем на 200 тысяч рублей. Ведомство провело очередную внеплановую проверку предприятия и выявило превышение предельно допустимых выбросов по азот диоксиду и азот оксиду. Зафиксирован и ряд других нарушений: реестр газоочистных установок (ГОУ) велся с нарушением установленных требований, не разработана программу проведения технического обслуживания, технического осмотра и проверки показателей работы ГОУ.





Куряне, напомним, неоднократно жаловались на посторонние запахи. Их многочисленные обращения и послужили поводом для внеплановой инспекции.