В Курске начали ремонт улицы Светлой

Закончить его планируют к концу года

В Курске приступили к реконструкции улицы Светлой на участке от Фестивальной до Карла Маркса. Протяжённость объекта – 3 км. Сейчас дорожники демонтируют барьерное и перильное ограждения и снимают покрытие.





Проезжую часть там расширят до трех полос движения на участке от улицы Карла Маркса до дома №1 по Светлому проезду. Это позволит минимизировать заторы на дороге в часы пик. На остальных двух километрах отремонтируют покрытие, благоустроят прилегающую территорию.





После ремонта на Светлой появится новый тротуар и освещение, обновят и остановочные павильоны, заменят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.





Закончить ремонт планируют к концу года.