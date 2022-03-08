Как собираются заменять "Макдональдс"?

"Есть пилотный проект, традиционно русский общепит. Попробуем реализовать его на территории Северного рынка, у которого среди преимуществ — расположение в центре города и сложившийся трафик покупателей", - заявил глава города в своём телеграм-канале . По его словам, планируется обсуждение с предпринимателями по вопросу создания новых и поддержке уже работающих сетей. Северный рынок Игорь Куцак посетил 13 марта.

Крупнейшие рестораны быстрого питания объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ. Компания "Макдональдс" отметила, что продолжит работу до 14 марта, а затем временно закроется. При этом сеть продолжит платить зарплату сотрудникам и за аренду помещений.