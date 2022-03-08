Пунктов временного пребывания беженцев станет больше

Наш регион продолжает принимать беженцев. Сейчас в городе обустроено 16 пунктов временного размещения (ПВР) для них.

Как сообщил замгубернатора Виктор Карамышев, эта цифра увеличится до 40. Беженцам предложат разместиться в общежитиях училищ и колледжей.

С 24 февраля в область прибыли свыше 1500 тысяч человек.