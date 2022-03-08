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Лента новостей / В регионе

Пунктов временного пребывания беженцев станет больше

Наш регион продолжает принимать беженцев. Сейчас в городе обустроено 16 пунктов временного размещения (ПВР) для них. 


Пунктов временного пребывания беженцев станет больше

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Как сообщил замгубернатора Виктор Карамышев, эта цифра увеличится до 40. Беженцам предложат разместиться в общежитиях училищ и колледжей. 


С 24 февраля в область прибыли свыше 1500 тысяч человек. 


Фото: Интерфакс
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