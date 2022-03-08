В Курске стали доступны льготы для ипотечных "каникул"

Право воспользоваться отсрочкой по ипотечному или потребительскому кредиту было у россиян и до нововведений. Однако 8 марта для жителей стали доступны новые условия, которыми можно воспользоваться до 30 сентября 2022 года.

На ипотечные "каникулы" могут претендовать граждане РФ при падении доходов более, чем на 30%. В банк нужно будет предоставить документальное подтверждение этому. Кроме того, заёмщик не сможет воспользоваться отсрочкой, если уже находится на ипотечных "каникулах". При этом сумма кредита не должна превышать установленного Правительством уровня. Для Курской области - не больше 3 000 000 рублей.

Можно воспользоваться правом "каникул", если к послаблениям уже приходилось прибегнуть в период пандемии. К сожалению, даже небольшая отсрочка может отразиться на кредитной истории. Поэтому обращаться к ней стоит только в самом крайнем случае.