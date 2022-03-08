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Лента новостей / В регионе

Instagram всё: как курянам предлагают держать связь с чиновниками?

Соцсеть Instagram официально запретили в России из-за лояльности компании Meta к агрессии в адрес отечественных военнослужащих. 14 марта Роскомнадзор начал процедуру блокировки. Однако еще накануне глава региона Роман Старовойт отказался от использования соцсети, закрыв комментарии к публикациям. Его примеру последовали и другие курские чиновники. 

Instagram всё: как курянам предлагают держать связь с чиновниками?

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Сам губернатор предлагает жителям обращаться к нему и ответственным лицам области через Центр управления регионом. По его словам, за новостями  можно следить в Telegram и ВКонтакте. ЦУР уже не первый год выступает посредником между властями и курянами. Организация принимает заявки о проблемах в разных сферах, перенаправляет их в соответствующие структуры и организует прямые эфиры с чиновниками, которые отвечают на вопросы жителей. 


15 марта, например, на связь с жителями выйдет начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин. Задавать вопросы чиновнику можно будет в режиме реального времени в комментариях к трансляции. 

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