Instagram всё: как курянам предлагают держать связь с чиновниками?

Соцсеть Instagram официально запретили в России из-за лояльности компании Meta к агрессии в адрес отечественных военнослужащих. 14 марта Роскомнадзор начал процедуру блокировки. Однако еще накануне глава региона Роман Старовойт отказался от использования соцсети, закрыв комментарии к публикациям. Его примеру последовали и другие курские чиновники.

Сам губернатор предлагает жителям обращаться к нему и ответственным лицам области через Центр управления регионом. По его словам, за новостями можно следить в Telegram и ВКонтакте. ЦУР уже не первый год выступает посредником между властями и курянами. Организация принимает заявки о проблемах в разных сферах, перенаправляет их в соответствующие структуры и организует прямые эфиры с чиновниками, которые отвечают на вопросы жителей.

15 марта, например, на связь с жителями выйдет начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин. Задавать вопросы чиновнику можно будет в режиме реального времени в комментариях к трансляции.