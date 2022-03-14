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Как обманывают курян с помощью антивирусника?

Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов рассказал о новых уловках мошенников.


Как обманывают курян с помощью антивирусника?

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Некоторые куряне получали рассылку на электронную почту с предложением скачать специальный антивирусник, якобы разработанный сотрудниками отдела информационной безопасности МВД. В теле письма содержалась ссылка на вредоносное программное обеспечение. Как только юзер устанавливал "антивирусник", злоумышленники получали доступ к его личным данным и компьютеру. 


К счастью, на серверах электронной почты по-прежнему доступна фильтрация входящих сообщений на спам, а специалисты по кибербезопасности рекомендуют не открывать подозрительные ссылки. 

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