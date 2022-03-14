Как обманывают курян с помощью антивирусника?

Некоторые куряне получали рассылку на электронную почту с предложением скачать специальный антивирусник, якобы разработанный сотрудниками отдела информационной безопасности МВД. В теле письма содержалась ссылка на вредоносное программное обеспечение. Как только юзер устанавливал "антивирусник", злоумышленники получали доступ к его личным данным и компьютеру.

К счастью, на серверах электронной почты по-прежнему доступна фильтрация входящих сообщений на спам, а специалисты по кибербезопасности рекомендуют не открывать подозрительные ссылки.