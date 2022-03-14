В Курске работает горячая линия для потребителей

До 25 марта по будням куряне смогут обратиться в региональное Управление Роспотребнадзора. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы о правах потребителей.

Контакты:

- Управление Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86, 54-59-46, 54-59-47;

- Консультационный центр и пункты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области:

- в г. Курске 8 (4712) 22-33-01, 51-26-34, 8 (910) 270-17-10;

- в г. Судже 8 (47143) 2-22-79;

- в г. Железногорске 8 (471-48) 3-17-04;

Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Можно обратиться бесплатно и в Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43. Специалисты отвечают на вопросы без выходных.