  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Сорвать маски не выйдет

Сегодня губернатор, опираясь на мнение Роспотребнадзора, объявил о продлении масочного режима. При этом сохраняются и некоторые ограничения.
Сорвать маски не выйдет

Читайте также

Что разрешается:


  •  - посещать концертные, культурные и развлекательные программы при загрузке зала 75%, но при этом в залах должно находиться не более тысячи зрителей и в масках;

  •  - работа ночных клубов и дискотек;

  •  - полноценное посещение общепитов, спортбаров, боулинга, бань, саун, детских игровых комнат;

  •  - спортивные объекты могут работать при загрузке 75%;

  •  - МФЦ принимает в штатном режиме;

  •  - профосмотры, диспансеризация и плановая медицинская помощь.


С 15 марта в Москве масочный режим отменили. В Курске эпидобстановка сделать это пока не позволяет. 


Фото: ИА Regnum
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Из беженцев - в почтальоны

Курян становится меньше

С кем обсудить рост цен?

В Курске работает горячая линия для потребителей

В курском кинофонде покажут "Курьера"

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске