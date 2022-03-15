Сорвать маски не выйдет

Что разрешается:
- посещать концертные, культурные и развлекательные программы при загрузке зала 75%, но при этом в залах должно находиться не более тысячи зрителей и в масках;
- работа ночных клубов и дискотек;
- полноценное посещение общепитов, спортбаров, боулинга, бань, саун, детских игровых комнат;
- спортивные объекты могут работать при загрузке 75%;
- МФЦ принимает в штатном режиме;
- профосмотры, диспансеризация и плановая медицинская помощь.
С 15 марта в Москве масочный режим отменили. В Курске эпидобстановка сделать это пока не позволяет.
Фото: ИА Regnum