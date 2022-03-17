В Курске тиражируются новые фейки

В мессенджерах активно распространяется фейковый документ от Комитета образования Курской области.
В нем сказано, что студентам призывного возраста запрещено покидать регион. Текст был разослан руководителям местных образовательных учреждений. В нем также содержится ссылка на несуществующее постановление губернатора от 15 марта о проведении работы со студентами призывного возраста "с целью оперативного формирования резерва для возможного участия в специальной операции на Украине".
Роман Старовойт лично опроверг всю распространяемую информацию, назвав ее фейком. Об этом можно почитать в его телеграм-канале
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