В Курске тротуар на проспекте Плевицкой восстановят до конца апреля

В социальных сетях появились фотографии дефектов тротуара в виде разрушенного асфальтобетонного покрытия вдоль дороги по проспекту Надежды Плевицкой.

В результате таяния снега обильные потоки воды подмыли основание тротуара. В результате, в местах образования пустот произошла просадка асфальтобетонного покрытия.Выявленные нарушения будут устранены подрядной организацией за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Для обеспечения безопасности пешеходов в месте провала асфальта установят ограждение.К восстановлению тротуара подрядчик приступит со следующей недели. Будет выполнен демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, восстановлены: бордюрный камень, песчаное и щебеночное основания с последующим уплотнением, перильное ограждение, а также уложен новый слой асфальта. Работы должны завершить до конца апреля.