Депутаты Курской областной Думы внесли изменения в налоговые ставки
В качестве региональной меры поддержки социального предпринимательства снижаются налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.
с 6% до 1% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
Пониженные ставки УСН будут применены уже за налоговый период – 2022 год, для тех предприятий и организаций, которые получат статус социальных предприятий в 2022 году. Мера является ежегодной.
Получить информацию о порядке получения статуса социального предприятия можно в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области: ул. Горького, 34, по тел. 70-24-34, а также в центре «Мой Бизнес» по тел. 70-33-77.