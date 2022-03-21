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Депутаты Курской областной Думы внесли изменения в налоговые ставки

В качестве региональной меры поддержки социального предпринимательства снижаются налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.

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с 15% до 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;
с 6% до 1% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
 Пониженные ставки УСН будут применены уже за налоговый период – 2022 год, для тех предприятий и организаций, которые получат статус социальных предприятий в 2022 году. Мера является ежегодной.
Получить информацию о порядке получения статуса социального предприятия можно в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области: ул. Горького, 34, по тел. 70-24-34, а также в центре «Мой Бизнес» по тел. 70-33-77.
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